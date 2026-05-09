Névez

Salon du Polar

Salle des fêtes Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Salon du livre policier, organisé par le collectif d’auteurs finistériens l’Assassin habite dans le 29 .

Pour l’occasion, venez rencontrer une sélection d’auteurs de romans policiers, dans les domaines classiques, régional, historiques, jeunesse, fantasy, ou de la bande dessinée …

Rencontre, dédicaces, romans adultes et jeunesse. .

Salle des fêtes Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English : Salon du Polar

L’événement Salon du Polar Névez a été mis à jour le 2026-05-09 par OTC CCA