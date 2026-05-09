Salon du Polar Névez
Salon du Polar Névez dimanche 26 juillet 2026.
Névez
Salon du Polar
Salle des fêtes Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Salon du livre policier, organisé par le collectif d’auteurs finistériens l’Assassin habite dans le 29 .
Pour l’occasion, venez rencontrer une sélection d’auteurs de romans policiers, dans les domaines classiques, régional, historiques, jeunesse, fantasy, ou de la bande dessinée …
Rencontre, dédicaces, romans adultes et jeunesse. .
Salle des fêtes Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English : Salon du Polar
L’événement Salon du Polar Névez a été mis à jour le 2026-05-09 par OTC CCA
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