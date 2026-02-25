Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au coeur de la Grande Europe Rue de l’Église Île-aux-Moines

Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au coeur de la Grande Europe

Rue de l’Église Eglise Saint-Michel Île-aux-Moines Morbihan

L’association Musiques Originales de la Grande Europe vous propose un concert exceptionnel le lundi 27 Juillet à l’Eglise Saint-Michel de l’Île aux moines à 17 h.

À l’affiche, un duo singulier formé par Yanis Chambrier, musicien d’orchestres symphoniques au violoncelle, et Éric Blin, compositeur de musique de film, soliste et compositeur invité de l’Orchestre Philharmonique Européen de Paris, à l’accordéon classique. Ensemble, ils proposent un programme riche et accessible, réunissant de grandes œuvres du répertoire européen Vivaldi, Haendel, Borodine, Dvorák et d’autres compositeurs majeurs.

Parrainé par l’association Musiques Originales de la Grande Europe, l’Ensemble Improvisation célèbre cette année 25 ans de carrière. Au fil des décennies, ses membres permanents ont conquis un large public en France et à l’international (Suisse, Belgique, Allemagne, Finlande, Italie, Canada, États-Unis…), se produisant dans des festivals, palais des congrès, châteaux, cathédrales, basiliques et églises. Reconnu pour ses arrangements originaux et son énergie communicative, l’ensemble s’est imposé comme une formation incontournable du paysage classique.

Entrée libre participation aux frais souhaitée.

Rue de l’Église Eglise Saint-Michel Île-aux-Moines 56780 Morbihan Bretagne +33 6 49 61 61 86

