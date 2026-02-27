Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au coeur de la Grande Europe Le Bas Jousse 5 Rte de Pirmil Saint-Armel

Saint-Armel

Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au coeur de la Grande Europe

Le Bas Jousse 5 Rte de Pirmil Eglise Saint-Armel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30 22:15:00

Date(s) :

2026-07-30

L’association Musiques Originales de la Grande Europe vous propose un concert exceptionnel le Jeudi 30 Juillet à l’Eglise de Saint-Armel (56450), à 21 h

À l’affiche, un duo singulier formé par Yanis Chambrier, musicien d’orchestres symphoniques au violoncelle, et Éric Blin, compositeur de musique de film à l’accordéon classique. Ensemble, ils proposent un programme riche et accessible, réunissant de grandes œuvres du répertoire européen Vivaldi, Haendel, Borodine, Dvorák et d’autres compositeurs majeurs.

Parrainé par l’association Musiques Originales de la Grande Europe, l’Ensemble Improvisation célèbre cette année 25 ans de carrière. Au fil des décennies, ses membres permanents ont conquis un large public en France et à l’international (Suisse, Belgique, Allemagne, Finlande, Italie, Canada, États-Unis…), se produisant dans des festivals, palais des congrès, châteaux, cathédrales, basiliques et églises. Reconnu pour ses arrangements originaux et son énergie communicative, l’ensemble s’est imposé comme une formation incontournable du paysage classique.

Entrée libre participation aux frais souhaitée. .

Le Bas Jousse 5 Rte de Pirmil Eglise Saint-Armel 56450 Morbihan Bretagne +33 6 49 61 61 86

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L’événement Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au coeur de la Grande Europe Saint-Armel a été mis à jour le 2026-02-27 par ADT 56