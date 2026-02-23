Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au cœur de la Grande Europe Église Notre-Dame des Victoires Trouville-sur-Mer

Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au cœur de la Grande Europe

Concert le 10 août 2026 à 20 h 30 à l’Église Notre-Dame des Victoires. Yanis Chambrier (violoncelle) et Éric Blin (accordéon) interprètent Vivaldi, Haendel, Borodine, Dvořák. L’Ensemble Improvisation fête 25 ans de carrière. Entrée libre, participation souhaitée.

L’association Musiques Originales de la Grande Europe vous propose un concert exceptionnel le lundi 10 août 2026 à 20 h 30 à l’Église Notre-Dame des Victoires, à Trouville-sur-Mer.

À l’affiche, un duo singulier formé par Yanis Chambrier, musicien d’orchestres symphoniques au violoncelle, et Éric Blin, compositeur de musique de film à l’accordéon classique. Ensemble, ils proposent un programme riche et accessible, réunissant de grandes œuvres du répertoire européen Vivaldi, Haendel, Borodine, Dvořák et d’autres compositeurs majeurs.

Parrainé par l’association Musiques Originales de la Grande Europe, l’Ensemble Improvisation célèbre cette année 25 ans de carrière. Au fil des décennies, ses membres permanents ont conquis un large public en France et à l’international (Suisse, Belgique, Allemagne, Finlande, Italie, Canada, États-Unis…), se produisant dans des festivals, palais des congrès, châteaux, cathédrales, basiliques et églises. Reconnu pour ses arrangements originaux et son énergie communicative, l’ensemble s’est imposé comme une formation incontournable du paysage classique.

Entrée libre participation aux frais souhaitée. .

Église Notre-Dame des Victoires Place Notre Dame Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au cœur de la Grande Europe

Concert on 10 August 2026 at 8:30 pm at the Église Notre-Dame des Victoires. Yanis Chambrier (cello) and Éric Blin (accordion) perform Vivaldi, Handel, Borodin, Dvořák. The Ensemble Improvisation celebrates 25 years in the music business. Admission free, participation requested.

