La Chapelle-Launay

Duplicate

Rue du Sacré Cœur La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Une nouvelle version du Scrabble avec plus de fun !

Quel que soit votre niveau, cruciverbiste chevronné(e) ou débutant(e), venez croiser le mot avec fair-play et bonne humeur au cours d’une partie de Scrabble Duplicate, une variante du célèbre jeu avec le club de Scrabble de l’AVF de Savenay.

Prévoir d’apporter votre propre jeu de Scrabble.

Tout public, sur inscription. .

Rue du Sacré Cœur La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 47 94 20 bibliotheque.lachapellelaunay@estuaire-sillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Duplicate La Chapelle-Launay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay