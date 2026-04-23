Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Duppi’sixte2026 Duppigheim

Duppi’sixte2026 Duppigheim dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 4 rue du moulin duppigheim

Ville : 67120 Duppigheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Duppigheim

Duppi’sixte2026

4 rue du moulin duppigheim Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Préparez-vous pour une journée 100% foot, fun et convivialité !
Un tournoi de football loisir où le seul objectif est simple s’amuser et prendre du plaisir !
Par équipe de 10 joueurs ( 7 joueurs de champ, 1 gardien et 2 remplaçants) affronter les autres équipes au cours de matchs de 10 minutes. Ambiance, fair-play et bonne humeur seront au rendez-vous !

Clôture des inscriptions le 10 juin 2026.   .

4 rue du moulin duppigheim Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 60 93 56  Renaud.fischer@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Duppi’sixte2026 Duppigheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

À voir aussi à Duppigheim (Bas-Rhin)