Duppi’sixte2026 Duppigheim
Duppi’sixte2026 Duppigheim dimanche 28 juin 2026.
Duppigheim
Duppi’sixte2026
4 rue du moulin duppigheim Duppigheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Préparez-vous pour une journée 100% foot, fun et convivialité !
Un tournoi de football loisir où le seul objectif est simple s’amuser et prendre du plaisir !
Par équipe de 10 joueurs ( 7 joueurs de champ, 1 gardien et 2 remplaçants) affronter les autres équipes au cours de matchs de 10 minutes. Ambiance, fair-play et bonne humeur seront au rendez-vous !
Clôture des inscriptions le 10 juin 2026. .
4 rue du moulin duppigheim Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 60 93 56 Renaud.fischer@outlook.fr
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L’événement Duppi’sixte2026 Duppigheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig