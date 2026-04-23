Duppigheim

Duppi’sixte2026

4 rue du moulin duppigheim Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Préparez-vous pour une journée 100% foot, fun et convivialité !

Un tournoi de football loisir où le seul objectif est simple s’amuser et prendre du plaisir !

Par équipe de 10 joueurs ( 7 joueurs de champ, 1 gardien et 2 remplaçants) affronter les autres équipes au cours de matchs de 10 minutes. Ambiance, fair-play et bonne humeur seront au rendez-vous !

Clôture des inscriptions le 10 juin 2026. .

4 rue du moulin duppigheim Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 60 93 56 Renaud.fischer@outlook.fr

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English :

L’événement Duppi’sixte2026 Duppigheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig