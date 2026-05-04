Duppigheim

Duppi’Fecht Festival

18D rue du Stade Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-19 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-22

Duppi’Fecht Festival s’installe comme chaque année à Duppigheim pour un programme de folie

Samedi Soirée festive du Duppi’Fecht Festival

En plus de la fête foraine, dès 19h buvette, tartes flambées, grillades, frites, crêpes et glaces.

19h30 Concert du groupe pop-rock acoustique Sir’ozz

21h15 Concert du groupe pop-rock Why Not

23h30 Spectacle aquatique La féerie de l’eau

Dimanche Fan zone du Duppi’Fecht Festival

En plus de la fête foraine, dès 19h buvette, tartes flambées, grillades, frites, crêpes et glaces.

20h30 Diffusion de la finale de la coupe du monde de football sur écran géant.

Mercredi Soirée des groupes du village du Duppi’Fecht Festival

En plus de la fête foraine, dès 19h buvette, tartes flambées, grillades, frites, crêpes et glaces.

19h00 Concert d’alternative rock-pop punk du groupe Best regards

21h00 Concert pop-rock du groupe Rockset .

18D rue du Stade Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Duppi’Fecht Festival Duppigheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig