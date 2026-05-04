Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle de danse Duppigheim

Spectacle de danse Duppigheim samedi 6 juin 2026.

Adresse : 18D rue du Stade

Ville : 67120 Duppigheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Duppigheim

Spectacle de danse

18D rue du Stade Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :
2026-06-06

Les membres du club de danse vous proposent un programme varié danse folklorique, danse moderne et danse de salon.
Le Fer à Cheval vous présente son spectacle de danse !
Les membres du club de danse vous proposent un programme varié danse folklorique, danse moderne et danse de salon.
Pour les gourmands, Tartes flambées, knacks et pâtisseries vous attendent.   .

18D rue du Stade Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 20 09 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Members of the dance club offer a varied program of folk, modern and ballroom dancing.

L’événement Spectacle de danse Duppigheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

À voir aussi à Duppigheim (Bas-Rhin)