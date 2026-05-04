Spectacle de danse Duppigheim
Spectacle de danse Duppigheim samedi 6 juin 2026.
Duppigheim
Spectacle de danse
18D rue du Stade Duppigheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00
Date(s) :
2026-06-06
Les membres du club de danse vous proposent un programme varié danse folklorique, danse moderne et danse de salon.
Le Fer à Cheval vous présente son spectacle de danse !
Les membres du club de danse vous proposent un programme varié danse folklorique, danse moderne et danse de salon.
Pour les gourmands, Tartes flambées, knacks et pâtisseries vous attendent. .
18D rue du Stade Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 20 09 72
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English :
Members of the dance club offer a varied program of folk, modern and ballroom dancing.
L’événement Spectacle de danse Duppigheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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