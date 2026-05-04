Duppigheim

Spectacle de danse

18D rue du Stade Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-06

Les membres du club de danse vous proposent un programme varié danse folklorique, danse moderne et danse de salon.

Le Fer à Cheval vous présente son spectacle de danse !

Les membres du club de danse vous proposent un programme varié danse folklorique, danse moderne et danse de salon.

Pour les gourmands, Tartes flambées, knacks et pâtisseries vous attendent. .

18D rue du Stade Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 20 09 72

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English :

Members of the dance club offer a varied program of folk, modern and ballroom dancing.

L’événement Spectacle de danse Duppigheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig