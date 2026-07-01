Informations pratiques

Durance

Durance en fête

Durance Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-23

Belote, pizzas, grillades, loto, ball trap, majorettes, feu d’artifice, courses landaises et escargolade.

Soirées animées par un DJ

Jeudi soir concours de belote avec camion de pizzas

Vendredi soirée grillades avec loto

Samedi petit déjeuner avec Les Tripettes et ball trap toute la journée. Repas le soir avec défilé de majorettes et feu d’artifice.

Dimanche messe à 11h. Repas le midi. Course landaise l’après-midi.

Lundi midi escargolade.

Tous les soirs, animation musicale avec un DJ. .

Durance 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 05 60 21

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English : Durance en fête

Belote, pizza, grilled meats, bingo, clay pigeon shooting, majorettes, fireworks, Landes-style bullfighting, and escargolade.

Evenings featuring a DJ

L’événement Durance en fête Durance a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne