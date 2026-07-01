Durance en fête Durance
jeudi 23 juillet 2026 · Durance
Informations pratiques
Durance
Durance en fête
Durance Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-23
Belote, pizzas, grillades, loto, ball trap, majorettes, feu d’artifice, courses landaises et escargolade.
Soirées animées par un DJ
Jeudi soir concours de belote avec camion de pizzas
Vendredi soirée grillades avec loto
Samedi petit déjeuner avec Les Tripettes et ball trap toute la journée. Repas le soir avec défilé de majorettes et feu d’artifice.
Dimanche messe à 11h. Repas le midi. Course landaise l’après-midi.
Lundi midi escargolade.
Tous les soirs, animation musicale avec un DJ. .
Durance 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 05 60 21
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English : Durance en fête
Belote, pizza, grilled meats, bingo, clay pigeon shooting, majorettes, fireworks, Landes-style bullfighting, and escargolade.
Evenings featuring a DJ
L’événement Durance en fête Durance a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne