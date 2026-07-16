Dynamiques genrées et enjeux de pouvoir dans les arts vivants, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Dynamiques genrées et enjeux de pouvoir dans les arts vivants Samedi 18 juillet, 14h00 Théâtre de l’Orangerie

Tarif normal, rien à déclarer : 10.-

Tarif ce mois-ci, c’est un peu compliqué : 5.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Le théâtre de l’opprimé est une forme de théâtre populaire à vocation politique. L’objectif est de décortiquer les oppressions systémiques et de reprendre du pouvoir dans nos quotidiens. Nous proposons un atelier de 3 heures co-animée par 2 personnes faisant partie d’une troupe de théâtre de l’opprimé. À travers des jeux corporels et des mises en situations concrètes apportées par les participantexs, nous explorerons les dynamiques genrées et enjeux de pouvoir dans les arts vivants.

Mixité Choisie : Cet atelier est sans mec cis hétéro afin d’offrir un espace favorable à l’expression de chacun.es.

Trigger Warning : Cet outil permet d’aborder par le corps et le jeu des situations violentes qui peuvent être éprouvantes. Ce n’est cependant pas un outil thérapeutique, nous ne sommes pas outillées pour aborder des traumatismes encore trop actifs.

—

Alicia Blanvillain est infirmière basée à Lausanne. Elle explore depuis toujours les gestes de soin et les rituels de reconnexion au vivant. Son engagement politique s’incarne dans le Théâtre de l’opprimé et dans son travail auprès de personnes sans domicile, où elle questionne les oppressions systémiques. Devenue mère, elle interroge la place des enfants dans les espaces de création et de vie collective.

Maëlle Regnier est étudiante en ingénierie de l’environnement et animatrice/formatrice BAFA.Elle est engagée pour les demandeur-eusesx d’asile, dans la lutte contre les violences faites au femmes et aux enfants, et la lutte écologique. A travers sa pratique du Théâtre de l’opprimé, elle explore par le corps les enjeux des oppressions systémiques.

Elles pratiquent toutes les deux le Théâtre de l’opprimé depuis 2 ans. Elle ont co-crées une pièce forum, suivi plusieurs courts stages et animées quelques ateliers.

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/to-saison-2026-K1MR3NWGJT/event/1633411 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Atelier de théâtre forum / de l’opprimé

DR