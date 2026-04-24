E viva l’organo ! Concert festif Rue Pierre Wiehn Le Château-d’Oléron
E viva l’organo ! Concert festif Rue Pierre Wiehn Le Château-d’Oléron samedi 25 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
E viva l’organo ! Concert festif
Rue Pierre Wiehn Eglise du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Sonnez violons, violoncelles, orgue et voix ! Le samedi 25 juillet à 20h30, en l’honneur de la réouverture de l’église, le Château est en fête, et vous propose un concert à la mesure de l’évènement.
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Rue Pierre Wiehn Eglise du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 85 10 lcam@lacabaneamusique.fr
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English :
Ring out violins, cellos, organ and voices! On Saturday, July 25 at 8:30pm, in honor of the reopening of the church, the Château is celebrating with a concert to match the occasion.
L’événement E viva l’organo ! Concert festif Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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