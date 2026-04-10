EARL Casty Soirée Pirates Arengosse
EARL Casty Soirée Pirates Arengosse vendredi 3 juillet 2026.
Arengosse
EARL Casty Soirée Pirates
1210 Route de Bouneau Arengosse Landes
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez nombreux à la soirée pirates pour découvrir le labyrinthe de maïs organisée par EARL CASTY !
Entrée 2€ ( sans chasse aux trésors)
Sur place buvette magasin
Restauration avec la Ferme Biroc
Venez nombreux à la soirée pirates pour découvrir le labyrinthe de maïs organisée par EARL CASTY !
Entrée 2€ ( sans chasse aux trésors)
Sur place buvette magasin
Restauration avec la Ferme Biroc
À manger sur place ou à emporter réservation au 05 24 28 04 95 .
1210 Route de Bouneau Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 28 07 95
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English : EARL Casty Soirée Pirates
Come one, come all to the Pirate Night to explore the maze of mafs organized by EARL CASTY!
Admission: 2? (treasure hunt not included)
On site: refreshment stand and gift shop
Food service provided by Ferme Biroc
L’événement EARL Casty Soirée Pirates Arengosse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Morcenx
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