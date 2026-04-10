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EARL Casty Soirée Pirates Arengosse

EARL Casty Soirée Pirates Arengosse

EARL Casty Soirée Pirates Arengosse vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
1210 Route de Bouneau
Ville
40110 Arengosse
Département
Landes
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
2 2 2

Arengosse

EARL Casty Soirée Pirates

1210 Route de Bouneau Arengosse Landes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Venez nombreux à la soirée pirates pour découvrir le labyrinthe de maïs organisée par EARL CASTY !
Entrée 2€ ( sans chasse aux trésors)
Sur place buvette magasin
Restauration avec la Ferme Biroc
Venez nombreux à la soirée pirates pour découvrir le labyrinthe de maïs organisée par EARL CASTY !
Entrée 2€ ( sans chasse aux trésors)
Sur place buvette magasin
Restauration avec la Ferme Biroc
À manger sur place ou à emporter réservation au 05 24 28 04 95   .

1210 Route de Bouneau Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 28 07 95 

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English : EARL Casty Soirée Pirates

Come one, come all to the Pirate Night to explore the maze of mafs organized by EARL CASTY!
Admission: 2? (treasure hunt not included)
On site: refreshment stand and gift shop
Food service provided by Ferme Biroc

L’événement EARL Casty Soirée Pirates Arengosse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Morcenx

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