Arengosse

EARL Casty Soirée Pirates

1210 Route de Bouneau Arengosse Landes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Venez nombreux à la soirée pirates pour découvrir le labyrinthe de maïs organisée par EARL CASTY !

Entrée 2€ ( sans chasse aux trésors)

Sur place buvette magasin

Restauration avec la Ferme Biroc

Venez nombreux à la soirée pirates pour découvrir le labyrinthe de maïs organisée par EARL CASTY !

Entrée 2€ ( sans chasse aux trésors)

Sur place buvette magasin

Restauration avec la Ferme Biroc

À manger sur place ou à emporter réservation au 05 24 28 04 95 .

1210 Route de Bouneau Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 28 07 95

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English : EARL Casty Soirée Pirates

Come one, come all to the Pirate Night to explore the maze of mafs organized by EARL CASTY!

Admission: 2? (treasure hunt not included)

On site: refreshment stand and gift shop

Food service provided by Ferme Biroc

L’événement EARL Casty Soirée Pirates Arengosse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Morcenx