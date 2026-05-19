Partir en livre Ludobus Arengosse
Partir en livre Ludobus Arengosse jeudi 9 juillet 2026.
Arengosse
Partir en livre Ludobus
Parc des 7 eaux Arengosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez nombreux participer à l’animation Partir en livre proposée par le Ludobus.
Venez nombreux participer à l’animation Partir en livre proposée par le Ludobus. .
Parc des 7 eaux Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr
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English : Partir en livre Ludobus
Come and take part in the Partir en livre event organized by the Ludobus.
L’événement Partir en livre Ludobus Arengosse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Morcenx
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