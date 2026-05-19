Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Partir en livre Ludobus Arengosse

Partir en livre Ludobus Arengosse

Partir en livre Ludobus Arengosse jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Parc des 7 eaux

Ville : 40110 Arengosse

Département : Landes

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Arengosse

Partir en livre Ludobus

Parc des 7 eaux Arengosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Venez nombreux participer à l’animation Partir en livre proposée par le Ludobus.
Venez nombreux participer à l’animation Partir en livre proposée par le Ludobus.   .

Parc des 7 eaux Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55  ludobus@paysmorcenais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Partir en livre Ludobus

Come and take part in the Partir en livre event organized by the Ludobus.

L’événement Partir en livre Ludobus Arengosse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Morcenx

À voir aussi à Arengosse (Landes)