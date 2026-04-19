Early Bird Festival 2ème édition Visites insolites Verger conservatoire Glandon

Glandon

Early Bird Festival 2ème édition Visites insolites

Verger conservatoire Chemin du verger Glandon Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-11

Viji Hauser, pianiste, chanteuse, compositrice et chercheuse de sons et d’idées en libre circulation, propose une création sonore, pour une balade contée dans le verger conservatoire de Glandon. .

Verger conservatoire Chemin du verger Glandon 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Early Bird Festival 2ème édition Visites insolites

L’événement Early Bird Festival 2ème édition Visites insolites Glandon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays de Saint-Yrieix