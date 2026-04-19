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Early Bird Festival 2ème édition Visites insolites Verger conservatoire Glandon

Early Bird Festival 2ème édition Visites insolites Verger conservatoire Glandon

Early Bird Festival 2ème édition Visites insolites Verger conservatoire Glandon samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Verger conservatoire

Adresse : Chemin du verger

Ville : 87500 Glandon

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Tarif :

Glandon

Early Bird Festival 2ème édition Visites insolites

Verger conservatoire Chemin du verger Glandon Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-07-11

Viji Hauser, pianiste, chanteuse, compositrice et chercheuse de sons et d’idées en libre circulation, propose une création sonore, pour une balade contée dans le verger conservatoire de Glandon.   .

Verger conservatoire Chemin du verger Glandon 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Early Bird Festival 2ème édition Visites insolites

L’événement Early Bird Festival 2ème édition Visites insolites Glandon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays de Saint-Yrieix

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