Eau Bourde rivière vivante, parc de Mussonville, Bègles

Eau Bourde rivière vivante Dimanche 24 mai, 09h30 parc de Mussonville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T12:30:00+02:00

Cette vélorution s’inscrit dans le cadre de la fête « Eau Bourde, rivière vivante ».

Elle se déroulera depuis le parc de Mussonville à Bègles, espace Jean Vautrin, jusqu’au moulin de Rouillac à Canéjan, avec possibilité de la rejoindre à mi-parcours au niveau du prieurè de Caillac à Gradignan.

Elle suivra au plus près le cours de l’Eau Bourde et sera ponctuée de commentaires sur son histoire, sa richesse et ses fragilités.

Elle se terminera au moulin de Rouillac où se tiendra jusqu’à 18h un village associatif : stands associatifs, ateliers participatifs, expositions, animations, musique, foodtrucks et buvette avec deux temps forts :

– Spectacle de danse contemporaine, CIRONDE, par un duo d’artistes, qui mêle danse, poésie et chant pour un voyage poétique et engagé.

– Concert par les Chimpanzés du futur, trio arboricole fan de musique récréative et festive.

et possibilité de grimpe encadrée dans les arbres et sensibilisation à son environnement dans le strict respect de son intégrité biologique

Pour plus de détail, voir le site de la fête de la nature : https://fetedelanature.com/edition-2026/eau-bourde-riviere-vivante

Et celui de Hello Asso pour les inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/canejan-en-transition/evenements/eau-bourde-riviere-vivante

parc de Mussonville espace Jean Vautrin Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/canejan-en-transition/evenements/eau-bourde-riviere-vivante »}, {« type »: « link », « value »: « https://fetedelanature.com/edition-2026/eau-bourde-riviere-vivante »}] [{« link »: « https://fetedelanature.com/edition-2026/eau-bourde-riviere-vivante »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/canejan-en-transition/evenements/eau-bourde-riviere-vivante »}]

Vélorution le long de l’Eau Bourde

Jacques REMAZEILLES