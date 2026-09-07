Eau et Moulins : tours et détours : visites de 2 anciens moulins, Chasnans, Les Premiers Sapins

Informations pratiques

Eau et Moulins : tours et détours : visites de 2 anciens moulins Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Chasnans Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Participez à la visite des vestiges du moulin de Chasnans le matin et du moulin d’Athose l’après-midi !

Chasnans 5 route des grands champs, 25580 Les premiers Sapins Les Premiers Sapins 25580 Chasnans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381252469 https://www.lespremierssapins.fr/ Fruit d’une initiative citoyenne,

la commune des Premiers Sapins a

mis à disposition un local permettant

d’exposer les objets de l’histoire des

6 villages. Animé par des bénévoles,

il constitue un lieu d’animation et de

vie de la commune.

Participez à la viste des vestiges du moulin de Chasnans le matin et du moulin d’Athose l’après-midi !

©Barth Marguerite Agnès