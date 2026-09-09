UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grand-Champ

EBC, une entreprise de charpente traditionnelle, EBC – Environnement Bois Construction / Grand-Champ, Grand-Champ

samedi 19 septembre 2026 · EBC - Environnement Bois Construction / Grand-Champ · Grand-Champ

EBC, une entreprise de charpente traditionnelle, EBC – Environnement Bois Construction / Grand-Champ, Grand-Champ

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
EBC - Environnement Bois Construction / Grand-Champ
Adresse
18 rue de l'industrie Grand-Champ
Ville
56390 Grand-Champ
Département
Morbihan
Tarif
Rdv : EBC, ZA de Kerovel, 18 Rue de l’Industrie à Grand-Champ

EBC, une entreprise de charpente traditionnelle Samedi 19 septembre, 15h00 EBC – Environnement Bois Construction / Grand-Champ Morbihan

Rdv : EBC, ZA de Kerovel, 18 Rue de l’Industrie à Grand-Champ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En présence de Colin Vernet, Compagnon charpentier du devoir du tour de France, dirigeant de EBC.
Découverte d’une entreprise de charpente traditionnelle : son bureau d’Etude, son atelier de préfabrication, sa scierie et son organisation du travail du bois.
EBC, Environnement Bois Construction, emploie une vingtaine de pros passionnés par leur métier et cette matière noble qu’est le bois.

EBC – Environnement Bois Construction / Grand-Champ 18 rue de l’industrie Grand-Champ Grand-Champ 56390 Morbihan Bretagne https://www.ebc56.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ciap-limur.bzh/ »}] Environnement Bois Construction
En présence de Colin Vernet, Compagnon charpentier du devoir du tour de France, dirigeant de EBC.

©EBC

À voir aussi à Grand-Champ (Morbihan)