EBC, une entreprise de charpente traditionnelle, EBC – Environnement Bois Construction / Grand-Champ, Grand-Champ
samedi 19 septembre 2026 · EBC - Environnement Bois Construction / Grand-Champ · Grand-Champ
Informations pratiques
EBC, une entreprise de charpente traditionnelle Samedi 19 septembre, 15h00 EBC – Environnement Bois Construction / Grand-Champ Morbihan
Rdv : EBC, ZA de Kerovel, 18 Rue de l’Industrie à Grand-Champ
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
En présence de Colin Vernet, Compagnon charpentier du devoir du tour de France, dirigeant de EBC.
Découverte d’une entreprise de charpente traditionnelle : son bureau d’Etude, son atelier de préfabrication, sa scierie et son organisation du travail du bois.
EBC, Environnement Bois Construction, emploie une vingtaine de pros passionnés par leur métier et cette matière noble qu’est le bois.
EBC – Environnement Bois Construction / Grand-Champ 18 rue de l’industrie Grand-Champ Grand-Champ 56390 Morbihan Bretagne https://www.ebc56.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ciap-limur.bzh/ »}] Environnement Bois Construction
En présence de Colin Vernet, Compagnon charpentier du devoir du tour de France, dirigeant de EBC.
©EBC
À voir aussi à Grand-Champ (Morbihan)
- ANNE ROUMANOFF ESPACE 2000 – GRAND-CHAMP Grand Champ 22 octobre 2026
- BERTRAND BELIN – BERTRAND BELIN PREMIERE PARTIE ESPACE 2000 – GRAND-CHAMP Grand Champ 24 octobre 2026
- BOODER ESPACE 2000 – GRAND-CHAMP Grand Champ 17 décembre 2026
- AKIM OMIRI ESPACE 2000 – GRAND-CHAMP Grand Champ 5 février 2027