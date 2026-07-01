EBOUEUR, Camping Brasserie Les Argousiers, Oye-Plage

Informations pratiques

EBOUEUR Samedi 8 août, 20h00 Camping Brasserie Les Argousiers Pas-de-Calais

Théâtre Inexorable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T20:00:00+02:00 – 2026-08-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T20:00:00+02:00 – 2026-08-08T21:30:00+02:00

Impromptu spectacle : EBOUEUR

Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes

Camping Brasserie Les Argousiers 766 Rue des Hemmes d’Oye, Oye-Plage Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]

Théâtre dans la rue

Théâtre Inexorable – Photo : Manon Briatte