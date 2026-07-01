AGENDA · Oye-Plage
EBOUEUR, Camping Brasserie Les Argousiers, Oye-Plage
samedi 8 août 2026 · Camping Brasserie Les Argousiers · Oye-Plage
Informations pratiques
EBOUEUR Samedi 8 août, 20h00 Camping Brasserie Les Argousiers Pas-de-Calais
Théâtre Inexorable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T20:00:00+02:00 – 2026-08-08T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-08T20:00:00+02:00 – 2026-08-08T21:30:00+02:00
Impromptu spectacle : EBOUEUR
Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes
Camping Brasserie Les Argousiers 766 Rue des Hemmes d’Oye, Oye-Plage Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]
Théâtre dans la rue
Théâtre Inexorable – Photo : Manon Briatte
À voir aussi à Oye-Plage (Pas-de-Calais)
- Cinéma plein-air Oye-Plage 4 juillet 2026