Échange autour de l’exposition « Mémorial Itinérant – Mémorial de Rivesaltes », Médiathèque de Port-Vendres, Port-Vendres
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Port-Vendres · Port-Vendres
Informations pratiques
Échange autour de l’exposition « Mémorial Itinérant – Mémorial de Rivesaltes » Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque de Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Gratuit. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Présentation de l’exposition « Le Mémorial itinérant du Mémorial du camp de Rivesaltes », suivie d’un échange autour des actions humanitaires menées à Port-Vendres entre 1937 et 1939.
Cette rencontre reviendra notamment sur l’accueil, à La Mauresque, des enfants venus d’Espagne pour fuir la guerre civile, ainsi que sur les soins prodigués à bord des navires-hôpitaux.
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Présentation de l’exposition « Le Mémorial Itinérant du Mémorial du camp de Rivesaltes ». Echange autour des actions humanitaires menées à Port-Vendres de 1937, avec l’accueil à la Mauresque des venus…
©Mémorial de Rivesaltes
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