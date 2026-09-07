Échange autour de l’exposition « Mémorial Itinérant – Mémorial de Rivesaltes », Médiathèque de Port-Vendres, Port-Vendres

Informations pratiques

Échange autour de l’exposition « Mémorial Itinérant – Mémorial de Rivesaltes » Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque de Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Présentation de l’exposition « Le Mémorial itinérant du Mémorial du camp de Rivesaltes », suivie d’un échange autour des actions humanitaires menées à Port-Vendres entre 1937 et 1939.

Cette rencontre reviendra notamment sur l’accueil, à La Mauresque, des enfants venus d’Espagne pour fuir la guerre civile, ainsi que sur les soins prodigués à bord des navires-hôpitaux.

Médiathèque de Port-Vendres 1 Rue Henri Dunant, 66660 Port-Vendres, France Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 82 25 79 https://www.cc-acvi.com/vos-loisirs/mediatheques/mediatheques-du-territoire/ parking à proximité

Présentation de l’exposition « Le Mémorial Itinérant du Mémorial du camp de Rivesaltes ». Echange autour des actions humanitaires menées à Port-Vendres de 1937, avec l’accueil à la Mauresque des venus…

©Mémorial de Rivesaltes