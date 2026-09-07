Échange avec un artiste en résidence: Ich liebe d’Isch- la rivière, patrimoine essentiel, La maison des feuilles, Wolfskirchen

Informations pratiques

Échange avec un artiste en résidence: Ich liebe d’Isch- la rivière, patrimoine essentiel Samedi 19 septembre, 14h00 La maison des feuilles Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Un après-midi pour interroger collectivement les relations que nous entretenons avec l’Isch, un patrimoine essentiel, ou comment mettre la rivière au centre de nos existences. Venez à la rencontre de l’artiste Guillaume Greff en résidence à la Maison des feuilles, des naturalistes, des chercheurs et des habitants.

Organisateur: Association La Maison des feuilles et l’Association de Sauvegarde de la Vallée de l’Isch, avec le soutien du dispositif de Résidence mission de territoire en Arts visuels de la Région Grand Est.

La maison des feuilles 1 rue des roses, 67260 Wolfskirchen Wolfskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est

Un après-midi pour interroger collectivement les relations que nous entretenons avec l’Isch, un patrimoine essentiel, ou comment mettre la rivière au centre de nos existences. Venez à la rencontre de…

©Guillaume GREFF