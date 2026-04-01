Pargues

Echange de plantes

rue du huit mai 1945 Pargues Aube

Tarif : – – Eur

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Dimanche 19 avril PARGUES Échange de plantes. De 9h30 à 18h au prieuré.

Venez échanger vos plantes lors de ce rassemblement organisé par l’association pour la sauvegarde et le développement du patrimoine de Pargues et de ses environs.

Entrée de 1€

Renseignements +33 (0)6 12 20 80 12 1 .

rue du huit mai 1945 Pargues 10210 Aube Grand Est +33 6 12 20 80 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Echange de plantes Pargues a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance