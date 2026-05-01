Échange des graines Parking de l’école du Village Chanoz-Châtenay

Chanoz-Châtenay

Échange des graines

Parking de l’école du Village 162, rue principale Chanoz-Châtenay Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Événement pour les amateurs, les passionnés du jardin/potager Échange des graines+plantation au jardin

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Parking de l’école du Village 162, rue principale Chanoz-Châtenay 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 03 67 31 racines.cultures.france2022@gmail.com

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English :

Event for garden enthusiasts: Seed exchange + planting in the garden

L’événement Échange des graines Chanoz-Châtenay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle