Échange des graines Parking de l’école du Village Chanoz-Châtenay
Échange des graines Parking de l’école du Village Chanoz-Châtenay samedi 30 mai 2026.
Chanoz-Châtenay
Échange des graines
Parking de l’école du Village 162, rue principale Chanoz-Châtenay Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 14:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Événement pour les amateurs, les passionnés du jardin/potager Échange des graines+plantation au jardin
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Parking de l’école du Village 162, rue principale Chanoz-Châtenay 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 03 67 31 racines.cultures.france2022@gmail.com
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English :
Event for garden enthusiasts: Seed exchange + planting in the garden
L’événement Échange des graines Chanoz-Châtenay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle