Échappée à Vélo Chevannes
Échappée à Vélo Chevannes dimanche 28 juin 2026.
Chevannes
Échappée à Vélo
Chevannes Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Échappée à Vélo
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, la 3ème édition de l’Échappée à Vélo, organisée par la Communauté de Communes des 4 Vallées, se voudra une boucle Chevry-sous-le-Bignon sur environ 10 km. Une journée ouverte à tous, gratuite. Au programme église à caquetoire, lavoir, découverte de fermes, pique-nique et après-midi démonstration de savoir-faire ! .
Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 ot@cc4v.fr
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English :
Bicycle Escape
L’événement Échappée à Vélo Chevannes a été mis à jour le 2026-04-27 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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