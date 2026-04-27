Chevannes

Échappée à Vélo

Chevannes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Échappée à Vélo

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays, la 3ème édition de l’Échappée à Vélo, organisée par la Communauté de Communes des 4 Vallées, se voudra une boucle Chevry-sous-le-Bignon sur environ 10 km. Une journée ouverte à tous, gratuite. Au programme église à caquetoire, lavoir, découverte de fermes, pique-nique et après-midi démonstration de savoir-faire ! .

Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 ot@cc4v.fr

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English :

Bicycle Escape

L’événement Échappée à Vélo Chevannes a été mis à jour le 2026-04-27 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS