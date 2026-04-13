Balade gâtinaise, Chevannes, Chevannes
Balade gâtinaise, Chevannes, Chevannes dimanche 28 juin 2026.
Balade gâtinaise Dimanche 28 juin, 09h30 Chevannes Yonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
La Balade gâtinaise à vélo propose la visite des Clés de la Ferme, la maison de la Forge et du Feu et d’une Chapelle à Chevannes, d’une Eglise à Caquetoire, du lavoire à Chevry-sous-le-Bignon, la découverte de la ferme des Belles Rousses située aux abords du cours d’eau le Betz, d’un pique-nique convivial, et des démonstrations de Tours à Bois.
Chevannes mairie 45210 chevannes Chevannes 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « ot@cc4v.fr »}]
Circuit à vélo avec des animations et des découvertes (patrimoine, nature, environnement, artisanat) Vélo – Balade – nature – eau – vaches – patrimoine – savoir-faire – métiers d’art – pique-nique – tours à bois – église – lavoir – ferme – environnement – cours d’eau
CC4V