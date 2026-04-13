Balade gâtinaise, Chevannes, Chevannes

Balade gâtinaise Dimanche 28 juin, 09h30 Chevannes Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

La Balade gâtinaise à vélo propose la visite des Clés de la Ferme, la maison de la Forge et du Feu et d’une Chapelle à Chevannes, d’une Eglise à Caquetoire, du lavoire à Chevry-sous-le-Bignon, la découverte de la ferme des Belles Rousses située aux abords du cours d’eau le Betz, d’un pique-nique convivial, et des démonstrations de Tours à Bois.

Chevannes mairie 45210 chevannes Chevannes 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « ot@cc4v.fr »}]

Circuit à vélo avec des animations et des découvertes (patrimoine, nature, environnement, artisanat) Vélo – Balade – nature – eau – vaches – patrimoine – savoir-faire – métiers d’art – pique-nique – tours à bois – église – lavoir – ferme – environnement – cours d’eau

CC4V