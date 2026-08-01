Échappée Belle Départ des coureurs et animations Le Haut-Bréda
vendredi 21 août 2026 · Le Haut-Bréda
Informations pratiques
Le Haut-Bréda
Échappée Belle Départ des coureurs et animations
Fond de France Le Haut-Bréda Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 08:30:00
fin : 2026-08-22 06:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Vivez une journée et une nuit d’exception ! Skyrace dès 8h30, animations live jusqu’à minuit, slackline, escalade, château gonflable, Cyclo-Boom en soirée et passage des ultra-traileurs du 150 km et du 96 km. Ambiance garantie !
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Fond de France Le Haut-Bréda 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 75 16 office.les7laux@les7laux.info
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English : Échappée Belle Starting line and entertainment
Fond de France will once again be the stating line of the Skyrace and 92km races.
L’événement Échappée Belle Départ des coureurs et animations Le Haut-Bréda a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse