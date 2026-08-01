Informations pratiques

Le Haut-Bréda

Échappée Belle Départ des coureurs et animations

Fond de France Le Haut-Bréda Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 08:30:00

fin : 2026-08-22 06:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Vivez une journée et une nuit d’exception ! Skyrace dès 8h30, animations live jusqu’à minuit, slackline, escalade, château gonflable, Cyclo-Boom en soirée et passage des ultra-traileurs du 150 km et du 96 km. Ambiance garantie !

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Fond de France Le Haut-Bréda 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 75 16 office.les7laux@les7laux.info

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English : Échappée Belle Starting line and entertainment

Fond de France will once again be the stating line of the Skyrace and 92km races.

L’événement Échappée Belle Départ des coureurs et animations Le Haut-Bréda a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse