Informations pratiques

Sepvret

Echappée belle, entre pierres et nature

Parking de la salle des Sources Sepvret Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Partez à la rencontre de Sepvret, un village où histoire, patrimoine et nature se mêlent harmonieusement. Flânez dans ses ruelles et laissez-vous surprendre par un patrimoine qui vous conviera dans des époques différentes avec ses éléments protestants, ses maisons, son ancien château… Au fil de la balade, découvrez aussi les projets d’aménagement qui donnent au village un souffle nouveau, tout en respectant son charme authentique.

Entre pierres anciennes, murmures d’histoire et initiatives contemporaines, cette promenade invite à musarder au cœur de l’Histoire.

Avec Folles visites, Fred Billy revisite l’Histoire avec humour et originalité. Entre grandes dates et petites anecdotes, il révèle ces petits riens qui font tout le sel du passé, pour une découverte vivante, surprenante et accessible à tous. .

Parking de la salle des Sources Sepvret 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10 officedetourisme@paysmellois.org

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English : Echappée belle, entre pierres et nature

L’événement Echappée belle, entre pierres et nature Sepvret a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Pays Mellois