Julos

échappée céleste à Julos

à Julos (D95) JULOS Julos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 22:00:00

fin : 2026-07-15 01:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez participer à une échappée céleste à Julos cet été.

Partez pour une randonnée nocturne à la découverte du ciel étoilé des Pyrénées. Apprenez à reconnaître constellations et étoiles de l’été. Profitez d’un moment unique loin des lumières, au cœur de la nature et du silence de la nuit. Observation du ciel, anecdotes et animations rythmeront cette balade.

Sortie accessible à partir de 8 ans.

Tarifs:

Adultes: 20€

Enfants de de 15 ans: 15€

10% de réduction à partir de 4 personnes.

Inscription au: 05 62 41 88 10

Date susceptible d’évoluer selon la météo.

.

à Julos (D95) JULOS Julos 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 41 88 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for a celestial getaway in Julos this summer.

Set out on a nighttime hike to explore the starry sky of the Pyrenees. Learn to identify summer constellations and stars. Enjoy a unique experience away from the city lights, in the heart of nature and the silence of the night. Stargazing, interesting facts, and activities will make this hike memorable.

Open to participants ages 8 and up.

Prices:

Adults: 20?

Children under 15: 15?

10% discount for groups of 4 or more.

Registration: 05 62 41 88 10

Date subject to change depending on the weather.

L’événement échappée céleste à Julos Julos a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Lourdes|CDT65