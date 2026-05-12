Uhart-Cize

Echappée en quadricycle électrique E-Pottok et visite du Domaine Brana

31 chemin de Lantokia Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:30:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Au volant de votre quadricycle électrique vous cheminerez à travers les reliefs exceptionnels du Pays basque intérieur vers le domaine Brana, référence incontournable du vignoble d’Irouléguy et distilleur de spiritueux.

Vous vous immergerez dans l’univers d’un domaine emblématique du territoire en profitant d’une visite privative et exclusive du chai et du vignoble en dehors des créneaux de visite du grand public (environ 1h). Vous y découvrirez les coulisses du domaine, son environnement de production, son ancrage territorial et la richesse de son savoir-faire.

Retour en fin de journée après une échappée d’exception et une expérience VIP au cœur du Pays basque intérieur.

Départ minimum 2 personnes (max 9 personnes)

Durée 3h .

31 chemin de Lantokia Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 02 95 39 contact@epottok.fr

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English : Echappée en quadricycle électrique E-Pottok et visite du Domaine Brana

L’événement Echappée en quadricycle électrique E-Pottok et visite du Domaine Brana Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque