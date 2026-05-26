Boulazac Isle Manoire

Échappée ferroviaire destination Saint-Astier

204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

L’Échappée Ferroviaire la nouvelle offre touristique décarbonée !

L’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux en partenariat avec SNCF Voyageurs vous propose de découvrir le Périgord de manière éco-responsable !

L’Échappée Ferroviaire la nouvelle offre touristique décarbonée !

L’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux en partenariat avec SNCF Voyageurs vous propose de découvrir le Périgord de manière éco-responsable !

En gare de Périgueux, embarquez à bord des TER de la Nouvelle Aquitaine, pour une escapade guidée à la découverte du site du Fanal à Niversac, dans un univers ferroviaire unique.

Accompagné d’un guide-conférencier, vous découvrirez une partie de l’histoire du chemin de fer de la Dordogne et les magnifiques paysages offerts par la vallée de l’Isle et profiterez d’une visite guidée du site ferroviaire de Niversac, avec son ancien château d’eau, l’ancienne voiture OCEM, classée aux Monuments Historiques… .

204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

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English : Échappée ferroviaire destination Saint-Astier

L’Échappée Ferroviaire: the new low-carbon tourism offer!

The Greater Périgueux Intercommunal Tourist Office, in partnership with SNCF Voyageurs, invites you to discover Périgord in an eco-responsible way!

L’événement Échappée ferroviaire destination Saint-Astier Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux