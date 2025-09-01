Agora Pôle National Cirque Entre chiens et loups / Théâtre du Centaure Boulazac Isle Manoire

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11

Imaginez un piano à queue comme un cœur ouvert, deux centaures surgis de la mythologie — une femme, un homme — portés par quatre chevaux noirs. Un chant s’élève, celui de Walid Ben Selim.

Nous sommes à la lisière. Entre chien et loup, entre le domestique et le sauvage, entre l’humain et l’animal.

De cet entre-deux naît l’élan d’explorer les liens qui nous unissent entre espèces.

Face aux crises du vivant, le Centaure devient figure de résistance : faire meute, faire communauté.

Une partition chorégraphique portée par la musique, qui devient souffle, respiration d’un dialogue renoué avec le vivant.

En partenariat avec le Grand Périgueux

Avec le soutien du dispositif DRAC Été Culturel .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

