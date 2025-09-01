Agora Pôle National Cirque Le rythme du silence / Yom x Ceccaldi Boulazac Isle Manoire

PRÉSENTATION DE SAISON 2026-2027 À 19H

Clarinettiste et compositeur audacieux, Yom explore depuis près de vingt ans une grande diversité de territoires musicaux, de l’électronique, au rock, à la musique contemporaine, guidé par une quête de spiritualité et de transcendance.

Il ouvre un nouveau chapitre en trio avec les frères Ceccaldi : Théo au violon et Valentin au violoncelle.

Le Rythme du silence s’impose comme une méditation musicale continue. Les morceaux s’étirent, se transforment, jusqu’à la transe.

Une épopée entre ferveur lyrique et contemplation.

Un moment suspendu, où la musique raconte ce que les mots ne peuvent dire.

En partenariat avec le festival Ôrizons .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

