OUverture exceptionnelle Carré d’Imprimerie Carré d’Imprimerie Boulazac Isle Manoire
OUverture exceptionnelle Carré d’Imprimerie Carré d’Imprimerie Boulazac Isle Manoire jeudi 11 juin 2026.
Boulazac Isle Manoire
OUverture exceptionnelle Carré d’Imprimerie
Carré d’Imprimerie Avenue Benoît Frachon Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 09:00:00
fin : 2026-06-11 17:00:00
Date(s) :
2026-06-11
À l’occasion des émissions Palais du Tau et Métiers d’art consacrées à la calligraphie, le Carré d’imprimerie sera ouvert le jeudi 11 juin de 9h00 à 17h00.
À l’occasion des émissions Palais du Tau et Métiers d’art consacrées à la calligraphie, le Carré d’imprimerie sera ouvert le jeudi 11 juin de 9h00 à 17h00.
De 10h à 12h, vous pourrez assister à
une démonstration de calligraphie et d’enluminure réalisée par l’artiste Annie Bouyer
une séance de dédicaces du graveur Claude Jumelet. .
Carré d’Imprimerie Avenue Benoît Frachon Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 19 90 sandra.simon@laposte.fr
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English : OUverture exceptionnelle Carré d’Imprimerie
On the occasion of the Palais du Tau and Métiers d?art programs devoted to calligraphy, the Carré d?imprimerie will be open on Thursday June 11 from 9am to 5pm.
L’événement OUverture exceptionnelle Carré d’Imprimerie Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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