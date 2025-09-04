Agora Pôle National Cirque Strano / Cirque Trottola Boulazac Isle Manoire

Agora Pôle National Cirque Strano / Cirque Trottola Boulazac Isle Manoire mardi 26 mai 2026.

Agora Pôle National Cirque Strano / Cirque Trottola

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-02 2026-06-03

Cinquième création du Cirque Trottola, sous un tout nouveau chapiteau rouge au charme nostalgique et suranné des cirques d’antan.

Clowns, trapézistes, musiciens et acrobates bousculent la piste, la mémoire, et nos émotions.

À l’abri du tumulte, le cirque s’accroche, sublime, fragile, bouleversant.

Un refuge poétique où se mêlent éclats de rire et vertige existentiel, nostalgie et frisson du présent.

Hauts les cœurs ! Voilà un cirque vibrant, toujours au bord du déséquilibre, terriblement vivant !

En partenariat avec le Sirque Pôle National Cirque de Nexon .

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

English : Agora Pôle National Cirque Strano / Cirque Trottola

German : Agora Pôle National Cirque Strano / Cirque Trottola

Italiano :

Espanol : Agora Pôle National Cirque Strano / Cirque Trottola

L’événement Agora Pôle National Cirque Strano / Cirque Trottola Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux