Boulazac Isle Manoire

10 ans de Boulazac Isle Manoire

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

En 2016, les communes de Atur, Saint Laurent sur Manoire et Boulazac ont uni leurs forces pour former une seule entité, rejointe par Sainte Marie de Chignac en 2017 la commune nouvelle de Boulazac Isle Manoire était née.

En 2016, les communes de Atur, Saint Laurent sur Manoire et Boulazac ont uni leurs forces pour former une seule entité, rejointe par Sainte Marie de Chignac en 2017 la commune nouvelle de Boulazac Isle Manoire était née.

À l’occasion des 10 ans de la commune, une démarche participative a été lancée par la ville de Boulazac Isle Manoire,

cette initiative ayant pour ambition de vous associer, habitants, associations, à la préparation de cet anniversaire symbolique, en valorisant votre parole et vos histoires.

Il est temps de fêter et célébrer ces 10 ans avec une après-midi et soirée festive où vous retrouverez diverses animations grand spectacle participatif du collectif Os’o, créations graff, concours de cartes postales illustre ta commune, micro trottoir, quizz, cartographie participative, atelier land’art…repas festif et animation musicale. .

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 59

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English : 10 ans de Boulazac Isle Manoire

In 2016, the communes of Atur, Saint Laurent sur Manoire and Boulazac joined forces to form a single entity, joined by Sainte Marie de Chignac in 2017: the new commune of Boulazac Isle Manoire was born.

L’événement 10 ans de Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux