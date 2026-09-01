Échappée normande en forêt de Lyons Morville-le-Héron

Informations pratiques

Morville-le-Héron

Échappée normande en forêt de Lyons

78 Chemin des Puits Morville-le-Héron Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-22 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Et si vous partiez à l’aventure… au rythme du cheval ? Cette échappée normande en forêt de Lyons vous invite à vivre une expérience unique, au cœur de l’une des plus belles hêtraies d’Europe. Pendant quatre jours, dont trois à cheval, vous plongez dans une immersion totale en pleine nature, entre forêts majestueuses, vallées verdoyantes et villages de charme.

Située à seulement 1h30 de Paris, cette escapade est une véritable parenthèse hors du temps. Dès votre arrivée, vous êtes accueilli(e) dans un gîte chaleureux, niché à proximité de la forêt et d’une rivière, propice à la détente et au lâcher-prise. L’ambiance conviviale et familiale favorise les échanges et crée un cadre rassurant pour vivre pleinement l’expérience.

Le séjour s’adresse à des cavaliers à l’aise aux trois allures, désireux de vivre une aventure en pleine nature. Vous serez accompagné(e) par un guide expérimenté, attentif à la fois à votre sécurité et à votre plaisir. Chaque cavalier se voit confier un cheval islandais, réputé pour sa robustesse, son confort et son tempérament à la fois calme et dynamique. Ces chevaux, surnommés “le feu sous la glace”, offrent une expérience de monte particulièrement agréable, y compris sur de longues distances.

Chaque journée commence en douceur, souvent par un temps d’éveil corporel permettant de préparer le corps et de se rendre disponible à la journée. Très vite, vous entrez dans le cœur de l’expérience la randonnée à cheval. Entre 3 et 4 heures par jour, vous parcourez des paysages variés et inspirants, alternant forêts profondes, chemins vallonnés et panoramas ouverts sur la campagne normande.

La première journée à cheval vous permet de faire connaissance avec votre monture et le groupe, dans un environnement naturel apaisant. Vous explorez notamment la forêt de Bois-Guilbert, avant de rejoindre la célèbre forêt domaniale de Lyons, véritable joyau naturel riche en biodiversité. Ce vaste espace forestier offre une immersion totale dans un univers végétal dense et vivant, où faune et flore cohabitent en harmonie.

Les jours suivants prolongent cette exploration en profondeur. Vous traversez des paysages typiques de la région, longez des rivières, découvrez des villages au charme authentique et profitez de moments privilégiés en pleine nature. Certains itinéraires vous mènent vers des lieux plus ouverts, offrant de magnifiques points de vue sur les plateaux normands. Le rythme de la randonnée alterne entre pas, trot et galop, toujours adapté au terrain et au niveau du groupe, pour garantir confort et plaisir.

Les pauses déjeuner, sous forme de pique-niques préparés avec des produits locaux, sont des moments de convivialité et de ressourcement. Le soir, les repas partagés au gîte prolongent cette ambiance chaleureuse, permettant à chacun de déposer ses impressions et de savourer l’instant présent. L’attention portée à la qualité des repas, souvent locaux et à dominante végétale, participe pleinement à l’expérience globale.

Au-delà de l’aspect sportif et de la découverte des paysages, ce séjour est aussi une véritable invitation à ralentir et à se reconnecter. Le rythme du cheval, la présence à la nature, le lien avec l’animal… tout concourt à apaiser le mental et à revenir à des sensations simples et essentielles. Il est également possible de vivre des temps complémentaires de détente, autour de pratiques de respiration ou de méditation, pour approfondir encore cette dimension intérieure.

L’hébergement, confortable et en pleine nature, permet de se reposer pleinement entre les journées d’exploration. Un accès au sauna est également proposé en option, offrant un moment supplémentaire de détente et de récupération après l’effort.

Au fil du séjour, une transformation s’opère doucement. Le rythme ralentit, la connexion à soi et à la nature s’approfondit, et une sensation de liberté émerge. Beaucoup repartent avec le sentiment d’avoir vécu une expérience à la fois vivifiante et profondément ressourçante.

Une aventure équestre authentique, pour se reconnecter à la nature, au vivant… et à soi-même, au rythme du cheval. .

78 Chemin des Puits Morville-le-Héron 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 75 69 99

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English : Échappée normande en forêt de Lyons

L’événement Échappée normande en forêt de Lyons Morville-le-Héron a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray