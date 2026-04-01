Échappée Printemps en Bourgogne Le Rempart Tournus

Tournus

Échappée Printemps en Bourgogne

Le Rempart 2-4 Avenue Gambetta Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Échappée Printemps en Bourgogne 25 avril 2026

Échappée Prestige propose une journée de balade automobile au cœur de la Bourgogne, en Saône-et-Loire, alliant plaisir de conduite, gastronomie et découverte du vignoble.

Au départ de Tournus, les participants parcourent un itinéraire d’environ 200 km, alternant routes panoramiques, séquences plus techniques et de villages de caractère, au cœur des paysages du Mâconnais et de la Côte Chalonnaise.

La journée comprend un accueil petit-déjeuner, un déjeuner gourmand avec vue sur le Mâconnais ainsi qu’une dégustation dans un domaine viticole emblématique à Mercurey.

Cet événement est réservé aux voitures anciennes, de collection ou de prestige, de toutes marques, dans un format convivial et limité à 20 équipages.

Une expérience immersive entre routes de Bourgogne, art de vivre, vins et patrimoine.

Mots-clés balade automobile, Bourgogne, Saône-et-Loire, Tournus, Mercurey, voitures anciennes, voitures de prestige, sortie voiture, œnotourisme, gastronomie, vignobles, tourisme automobile .

Le Rempart 2-4 Avenue Gambetta Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 56 09 90 contact@echappeeprestige.com

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English : Échappée Printemps en Bourgogne

L’événement Échappée Printemps en Bourgogne Tournus a été mis à jour le 2026-04-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)