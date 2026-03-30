Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié Hôtel Dieu Tournus

Tournus

Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié

Hôtel Dieu 21 Rue de l’hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-22 2026-04-29

Nous sommes au début du XIXe siècle ; les joueurs pénètrent dans la chapelle du Saint Sacrement. Une sœur hospitalière accueille les joueurs et les met au courant de la situation un mystérieux mal touche la ville et de nombreuses personnes arrivent à l’hôtel-Dieu avec des symptômes inconnus (toux, fièvre, mal à l’estomac, pustules) ! Face à l’afflux de malades, les sœurs et le médecin sont débordés. Les joueurs vont devoir les aider à retrouver une vieille recette d’un élixir élaboré par les premiers médecins de l’hôtel-Dieu plus d’un siècle auparavant. Jeu à partager en famille.

Départ assuré à partir de 3 personnes minimum.

Jeu d’aventures à partir de 12 ans. .

Hôtel Dieu 21 Rue de l’hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié

L’événement Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié Tournus a été mis à jour le 2026-04-09 par Mission Tourisme Département 71