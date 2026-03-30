Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié Hôtel Dieu Tournus
Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié Hôtel Dieu Tournus lundi 20 avril 2026.
Tournus
Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié
Hôtel Dieu 21 Rue de l’hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-22 2026-04-29
Nous sommes au début du XIXe siècle ; les joueurs pénètrent dans la chapelle du Saint Sacrement. Une sœur hospitalière accueille les joueurs et les met au courant de la situation un mystérieux mal touche la ville et de nombreuses personnes arrivent à l’hôtel-Dieu avec des symptômes inconnus (toux, fièvre, mal à l’estomac, pustules) ! Face à l’afflux de malades, les sœurs et le médecin sont débordés. Les joueurs vont devoir les aider à retrouver une vieille recette d’un élixir élaboré par les premiers médecins de l’hôtel-Dieu plus d’un siècle auparavant. Jeu à partager en famille.
Départ assuré à partir de 3 personnes minimum.
Jeu d’aventures à partir de 12 ans. .
Hôtel Dieu 21 Rue de l’hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com
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English : Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié
L’événement Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié Tournus a été mis à jour le 2026-04-09 par Mission Tourisme Département 71
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