Echappées MPAA/Saint-Germain Paris

Echappées MPAA/Saint-Germain Paris mardi 7 avril 2026.

Elles sont trois, dont les textes sont joués en France et à l’étranger.

Trois

façons de dire les choses, trois façons de voir le monde et de

l’écrire. Trois écritures d’aujourd’hui, différentes et goûteuses. Trois

formes théâtrales qui, chacune à leur façon, font le pari de

l’imaginaire et des mots pour continuer à tenir, à sortir des chemins

balisés, à questionner le possible et mettre en doute l’impossible.

À échapper.

LE CHEVAL À BASCULE

La

Compagnie Le Cheval à Bascule a été créée en 1994 par des amateur·ices

fous de théâtre. Elle défend les écritures contemporaines et s’entoure

de metteur·es en scène professionnel·les pour mener à bien ses projets :

stages, spectacles, lectures publiques, représentations en appartement.

Depuis la création de la compagnie, plus d’une quizaine de spectacles ont été créés et joués.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Le mardi 07 avril 2026

de 19h30 à 21h00

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).

Tout public.

MPAA/Saint-Germain 4,rue Félibien 75006 Paris

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs