Berlou

ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE

1 Place du Pont Berlou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Menu spécial Échappées Pastorales au restaurant Le Faitout. Une expérience culinaire à Berlou pour honorer le travail des éleveurs et la richesse de nos produits locaux.

Le restaurant Le Faitout vous donne rendez-vous à Berlou pour une soirée placée sous le signe du goût et du partage. Pour les Échappées Pastorales, la table se pare des couleurs du terroir avec un menu élaboré à partir des productions locales. Entre les coteaux de vignes et les terres de pâturages, le chef compose une assiette qui reflète l’identité forte de cette zone de transition. Une opportunité unique de déguster des produits de qualité tout en échangeant sur les pratiques agricoles qui façonnent notre territoire. Un moment chaleureux pour tous les amateurs de bonne chère et de circuits courts. .

1 Place du Pont Berlou 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 16 99

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English :

Special Pastoral Escapes menu at Le Faitout restaurant. A culinary experience in Berlou to honor the work of our breeders and the richness of our local produce.

L’événement ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE Berlou a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC