LA RANDONNEE DE BACCHUS Berlou

LA RANDONNEE DE BACCHUS

1 Avenue des Mimosas Berlou Hérault

Tarif : 16 – 16 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

La cave des coteaux de Berlou vous convie à une randonnée de Bacchus au cœur du vignoble de Berlou. Huit kilomètres de balade en sept étapes gourmandes pour découvrir les mets et vins du terroir.

Découvrez et partagez dans un cadre époustouflant les mets et vins du terroir de Berlou !

Départ entre 9h et 11h.

Inscription obligatoire par téléphone au 04 67 89 58 58, email contact@berloup.com ou site internet www.berloup.com .

1 Avenue des Mimosas Berlou 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 89 58 58

English :

The cellar and the hillsides of Berlou invite you to a Bacchus walk in the heart of the vineyard dr Berlou of 8km in 7 gourmet stages.

