Berlou

FÊTE DE L’ASCENSION

Stade Berlou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Célébrez l’Ascension au Stade Olympique de Berlou ! Au menu apéritif moules-frites, repas complet (seiche à la rouille), concours de pétanque et accordéon toute la journée. Une fête conviviale et authentique pour savourer le terroir en musique. Pensez à réserver votre couvert !

Berlou en fête le rendez-vous incontournable de l’Ascension !

La Diane des 3 Terres vous convie à une journée mémorable sous le signe de la convivialité.

Dès 11h, lancez les festivités avec un apéritif moules-frites, suivi à 13h d’un banquet généreux mettant à l’honneur les saveurs locales (œufs mimosa, seiche à la rouille, fromages…).

L’après-midi, place au sport national le concours de pétanque à 15h30 ! Le tout rythmé par les notes joyeuses de l’accordéon pour une ambiance guinguette assurée. Venez partager un moment vrai, entre amis ou en famille, au pied des vignobles de Berlou.

Repas (20€) sur réservation au 06 07 01 02 38 (Alex). .

Stade Berlou 34360 Hérault Occitanie +33 6 07 01 02 38

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English : FÊTE DE L’ASCENSION

Celebrate Ascension Day at the Berlou Olympic Stadium! On the menu: moules-frites aperitif, full meal (cuttlefish à la rouille), pétanque competition and accordion music all day long. A friendly, authentic festival where you can savour the region to the sound of music. Don’t forget to reserve your place!

L’événement FÊTE DE L’ASCENSION Berlou a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC