Minerve

ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE

17 Grand Rue Minerve Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Étape gourmande à Minerve pour les Échappées Pastorales. Le Relais Chantovent propose un menu thématique mettant à l’honneur les éleveurs locaux et les produits emblématiques du Minervois.

Le restaurant Le Relais Chantovent vous invite à une escale gourmande au cœur de la cité médiévale de Minerve. À l’occasion des Échappées Pastorales, le chef sublime les produits de l’élevage local avec une création culinaire dédiée. Laissez-vous séduire par des saveurs authentiques comme la verrine de chèvre frais de la Bosque ou le cochon de Lo Masel. Ce rendez-vous est une invitation à découvrir le lien étroit entre nos paysages de garrigues et la qualité des produits de bouche. Une expérience gastronomique qui rend hommage au travail des éleveurs du territoire dans un cadre panoramique inoubliable. .

17 Grand Rue Minerve 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 14 18

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English :

Gourmet stopover in Minerve for the Échappées Pastorales. Le Relais Chantovent offers a themed menu featuring local breeders and emblematic Minervois products.

L’événement ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE Minerve a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC