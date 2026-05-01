Riols

ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE

12 Impasse du Clos Riols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Célébrez le pastoralisme au Clos d’Audio à Riols. Une soirée conviviale autour d’un plat mettant en avant l’excellence des produits issus de nos élevages et de nos paysages préservés.

Le Clos d’Audio participe à l’édition 2026 des Échappées Pastorales avec une proposition gourmande axée sur la simplicité et la qualité. Pour cette soirée spéciale, les hôtes vous proposent un plat signature élaboré à partir des ressources de l’élevage local. C’est une invitation à découvrir le goût vrai des prairies du Haut-Languedoc. Situé à Riols, cet établissement devient le temps d’un soir un lieu de rencontre entre gourmets et défenseurs du patrimoine pastoral. En choisissant cette table, vous soutenez une agriculture de proximité et participez à la valorisation des circuits courts. Une escale idéale pour conclure une journée de découverte sur les drailles et les chemins de transhumance de notre région. .

12 Impasse du Clos Riols 34220 Hérault Occitanie +33 7 86 10 29 76

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English : ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE

Celebrate pastoralism at Clos d’Audio in Riols. A convivial evening around a dish highlighting the excellence of products from our livestock farms and unspoilt countryside.

L’événement ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE Riols a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC