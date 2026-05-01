ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE Saint-Pons-de-Thomières
ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE Saint-Pons-de-Thomières vendredi 22 mai 2026.
Saint-Pons-de-Thomières
ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE
1 Chemin de Camp Soulel Saint-Pons-de-Thomières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Célébrez le pastoralisme à Saint-Pons-de-Thomières avec le menu spécial de La Croix Blanche. Une mise en avant savoureuse des viandes et charcuteries de nos éleveurs.
Situé au carrefour des traditions, le restaurant La Croix Blanche participe aux Échappées Pastorales en proposant une immersion dans le terroir saint-ponais. Le menu spécial met en lumière les viandes et charcuteries locales, issues d’un savoir-faire ancestral. Venez partager un moment de convivialité autour de plats généreux qui racontent l’histoire de nos montagnes et de nos élevages. C’est l’occasion idéale de soutenir la filière courte et de goûter à l’authenticité d’une cuisine faite maison, inspirée par les richesses du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. .
1 Chemin de Camp Soulel Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 74 70 80 43
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English :
Celebrate pastoralism in Saint-Pons-de-Thomières with La Croix Blanche’s special menu. A tasty showcase for meats and charcuterie from our farmers.
L’événement ÉCHAPPÉES PASTORALES -SOIRÉE GOURMANDE Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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