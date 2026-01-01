Échecs Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Échecs Bar Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 18:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Rencontre amicale entre joueurs et joueuses d’échecs de tous niveaux !

Animations gratuites pour un minimum de 6€ de consommations. .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A friendly meeting between male and female chess players of all levels!

L’événement Échecs Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis