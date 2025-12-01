Soirée jeux vidéo et pizza Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

2025-12-19

Soirée jeux vidéos musicaux avec le Mate gaming bar

Inscription conseillée. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

Musical video game evening with the Mate gaming bar

German :

Musikalischer Videospielabend mit der Mate gaming bar

Italiano :

Serata di videogiochi musicali con il bar Mate

Espanol :

Tarde de videojuegos musicales con el bar de juegos Mate

L’événement Soirée jeux vidéo et pizza Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis