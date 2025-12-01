Soirée jeux vidéo et pizza Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
Soirée jeux vidéo et pizza Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon vendredi 19 décembre 2025.
Soirée jeux vidéo et pizza Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Soirée jeux vidéos musicaux avec le Mate gaming bar
Inscription conseillée. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
English :
Musical video game evening with the Mate gaming bar
German :
Musikalischer Videospielabend mit der Mate gaming bar
Italiano :
Serata di videogiochi musicali con il bar Mate
Espanol :
Tarde de videojuegos musicales con el bar de juegos Mate
L’événement Soirée jeux vidéo et pizza Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis