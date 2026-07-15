Echoes of Santana: Latin Fire Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Lescar

Echoes of Santana: Latin Fire

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 20:30:00

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-03-05

Depuis plus de cinquante ans, l’univers de Carlos Santana traverse les générations et

les frontières musicales. Né dans l’effervescence du festival de Woodstock en 1969,

Santana a révolutionné le rock en y mêlant les rythmes latins, les percussions afro

cubaines, le blues, le jazz et une spiritualité musicale unique.

Le groupe Latin fire vous propose un voyage vibrant à travers cette œuvre intemporelle

et vous plonge dans cette fusion musicale incomparable où la guitare expressive de

Santana dialogue avec des percussions envoûtantes.

À travers ces reprises modernes et habitées, le groupe rend hommage à plus d’un

demi-siècle de musique l’énergie psychédélique de Woodstock, les explorations jazz

rock des années 70, les sonorités métissées venues d’Amérique latine.

Boisson et petite restauration sur place avec L’instant café .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Echoes of Santana: Latin Fire

L’événement Echoes of Santana: Latin Fire Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau