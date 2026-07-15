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Echoes of Santana: Latin Fire Salle des Fêtes Lescar

vendredi 5 mars 2027 · Salle des Fêtes · Lescar

Echoes of Santana: Latin Fire Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Début
vendredi 5 mars 2027
Fin
vendredi 5 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Allée des Près
Ville
64230 Lescar
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
8 8 12 Tarif de base plein tarif

Lescar

Echoes of Santana: Latin Fire

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05 20:30:00
fin : 2027-03-05

Date(s) :
2027-03-05

Depuis plus de cinquante ans, l’univers de Carlos Santana traverse les générations et
les frontières musicales. Né dans l’effervescence du festival de Woodstock en 1969,
Santana a révolutionné le rock en y mêlant les rythmes latins, les percussions afro
cubaines, le blues, le jazz et une spiritualité musicale unique.
Le groupe Latin fire vous propose un voyage vibrant à travers cette œuvre intemporelle
et vous plonge dans cette fusion musicale incomparable où la guitare expressive de
Santana dialogue avec des percussions envoûtantes.
À travers ces reprises modernes et habitées, le groupe rend hommage à plus d’un
demi-siècle de musique l’énergie psychédélique de Woodstock, les explorations jazz
rock des années 70, les sonorités métissées venues d’Amérique latine.

Boisson et petite restauration sur place avec L’instant café   .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 

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English : Echoes of Santana: Latin Fire

L’événement Echoes of Santana: Latin Fire Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau

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