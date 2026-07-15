Echoes of Santana: Latin Fire Salle des Fêtes Lescar
vendredi 5 mars 2027 · Salle des Fêtes · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Echoes of Santana: Latin Fire
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05 20:30:00
fin : 2027-03-05
Date(s) :
2027-03-05
Depuis plus de cinquante ans, l’univers de Carlos Santana traverse les générations et
les frontières musicales. Né dans l’effervescence du festival de Woodstock en 1969,
Santana a révolutionné le rock en y mêlant les rythmes latins, les percussions afro
cubaines, le blues, le jazz et une spiritualité musicale unique.
Le groupe Latin fire vous propose un voyage vibrant à travers cette œuvre intemporelle
et vous plonge dans cette fusion musicale incomparable où la guitare expressive de
Santana dialogue avec des percussions envoûtantes.
À travers ces reprises modernes et habitées, le groupe rend hommage à plus d’un
demi-siècle de musique l’énergie psychédélique de Woodstock, les explorations jazz
rock des années 70, les sonorités métissées venues d’Amérique latine.
Boisson et petite restauration sur place avec L’instant café .
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Echoes of Santana: Latin Fire
L’événement Echoes of Santana: Latin Fire Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
À voir aussi à Lescar (Pyrénées-Atlantiques)
- Visites de la ferme Emmaüs Emmaüs Lescar-Pau Lescar 15 juillet 2026
- Visite Ferme Aquaponique Eauzons Lescar 15 juillet 2026
- Lescar nocturne aux flambeaux Place Royale Lescar 15 juillet 2026
- Balade médiévale Place Royale Lescar 17 juillet 2026
- Balade médiévale Place Royale Lescar 18 juillet 2026