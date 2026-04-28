Saint-Christaud

ÉCHO’RANDO SOPHROLOGIE

Saint-Christaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Participez à notre Écho’Rando sophrologie et offrez‑vous une parenthèse de détente au cœur de la nature préservée du Volvestre.

Organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre. .

Saint-Christaud 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33 officetourisme@cc-volvestre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in our Écho?Rando sophrologie and treat yourself to a relaxing interlude in the heart of the unspoilt Volvestre countryside.

L’événement ÉCHO’RANDO SOPHROLOGIE Saint-Christaud a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE