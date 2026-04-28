ÉCHO’RANDO SOPHROLOGIE Saint-Christaud
ÉCHO’RANDO SOPHROLOGIE Saint-Christaud samedi 3 octobre 2026.
Saint-Christaud
ÉCHO’RANDO SOPHROLOGIE
Saint-Christaud Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Participez à notre Écho’Rando sophrologie et offrez‑vous une parenthèse de détente au cœur de la nature préservée du Volvestre.
Organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre. .
Saint-Christaud 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33 officetourisme@cc-volvestre.fr
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English :
Take part in our Écho?Rando sophrologie and treat yourself to a relaxing interlude in the heart of the unspoilt Volvestre countryside.
L’événement ÉCHO’RANDO SOPHROLOGIE Saint-Christaud a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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