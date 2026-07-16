La Vaco Roujo : histoire et patrimoine de l’église Saint-Christaud, Église Saint-Christophe, Saint-Christaud

Informations pratiques

La Vaco Roujo : histoire et patrimoine de l’église Saint-Christaud 19 et 20 septembre Église Saint-Christophe Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ La Vaco Roujo : une église de brique et d’histoire

« La Vaco Roujo » – la vache rouge en occitan – tel était le surnom donné à l’église de Saint-Christaud par les bergers des Pyrénées. Construite en 1260 par l’ordre des Antonins, elle se distingue par l’usage de la brique rouge, un matériau peu courant dans le sud-ouest du Gers, mais typique du style languedocien.

Située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, l’église fut à l’origine un hospice où les Antonins soignaient les pèlerins atteints du mal des ardents, une terrible maladie liée à l’ergot du seigle. Elle est dédiée à Saint-Christophe, protecteur des voyageurs ‍♂️ .

Classé Monument historique depuis 1942, cet édifice fait l’objet d’un entretien régulier :

Fin des années 1990 : restauration partielle des vitraux

2003 : importants travaux de rénovation de la toiture

2019 : chantier d’entretien intérieur, avec reprise des enduits et rénovation du vitrail de Saint-Christophe

Une association locale, Vaca Rotja, œuvre depuis plusieurs années à sa sauvegarde. Grâce à des manifestations culturelles, elle a réuni 6 000 € pour soutenir les travaux engagés par la commune.

Église Saint-Christophe Village, 32320 Saint-Christaud Saint-Christaud 32320 Gers Occitanie 05 62 08 22 04 « La Vaco Roujo » (la vache rouge), voilà comment était surnommée l’église de Saint-Christaud par les bergers des Pyrénées. Cette église, datée de 1260, a été construite par les Antonins qui apportent avec eux leur style languedocien en utilisant la brique rouge, rarement employée dans cette partie sud-ouest du département du Gers.

Située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ce bâtiment fut d’abord un hospice occupé par les Antonins qui soignaient le mal des ardents, maladie liée à l’ergot du seigle. Elle est dédiée à saint Christophe, patron des voyageurs.

Son style architectural se situe dans la transition entre l’art roman et le début de l’art gothique (plan rectangulaire, fenêtres étroites, portées d’ogives courtes). À l’intérieur, on observe la croix toulousaine en clé de voûte.

Depuis la fin des années 90, l’édifice a régulièrement bénéficié de restaurations (toiture, vitraux, enduits). Une association de sauvegarde, Vaca Rotja, a été créée et organise des manifestations culturelles afin de recueillir des fonds.

Cet église est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1942. RD 159 et RD 156. Place du village.

⛪ La Vaco Roujo : une église de brique et d’histoire

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