Échos des Montagnes Bleues à Villy Villy-en-Auxois
vendredi 21 août 2026 · Villy-en-Auxois
Informations pratiques
Villy-en-Auxois
Échos des Montagnes Bleues à Villy
Concert à domicile Villy-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Échos des Montagnes Bleues
Concert et performance chorégraphique
Ludovic Ben Ahmed Suzuka Inada ( Japon )
Travaillant depuis 2021 sur un projet de création nomade d’un album nommé Les Montagnes Bleues , qui traverse plusieurs pays, donc le Japon, le Maroc, la France et l’Italie, et dans lequel la nature est au cœur, Ludovic Ben Ahmed collabore pour ce projet avec des musiciens, mais aussi avec des artistes d’horizons divers, danseurs, peintres et calligraphes, sensibles aux différentes formes du vivant.
Après l’ultime étape du voyage, qui a eu lieu au mois d’avril, celle de l’île aux arbres millénaires de Yakushima, qui se traduira en chansons, et avant l’enregistrement final de l’album cette année, voici l’occasion d’inviter cet été la danseuse japonaise Suzuka Inada, pour quelques moments en écho de ce projet.
Billeterie volontaire participation au chapeau ! .
Concert à domicile Villy-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 62 76 31 tsubame.musique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Échos des Montagnes Bleues à Villy Villy-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-13 par OT des Terres d’Auxois
À voir aussi à Villy-en-Auxois (Côte-d'Or)
- Bal trad avec le duo Ngumont Centre Culturel la Scie Villy-en-Auxois 5 septembre 2026
- La balade curieuse Villy-en-Auxois 5 septembre 2026
- Jour de fête à Villy-en-Auxois Espace culturel La Scie Villy-en-Auxois 5 septembre 2026